أول تعليق من معتزّ عزايزة بعد ترشيحه لجائزة “نوبل ” للسّلام ٢٠٢٤

أعلن المصوّر الصّحفيّ الفلسطينيّ، معتزّ عزايزة، عن ترشيحه لجائزة نوبل للسّلام للعام ٢٠٢٤.

في هذا السّياق، عرض “عزايزة”، على متابعيه على “إنستاستوري” منشورًا جاء فيه: “لقد تمّ ترشيحي لجائزة نوبل للسّلام لعام ٢٠٢٤، لإعطاء العالم فكرة عن الفظائع والجرائم التي تحدُث في غزّة”.

وأضاف : “أتمنّى لنفسي الحظّ وأتمنى أن يتمتّع شعبي بالسّلام الآن، اليوم”.

وفي أوّل تعليق له على الخبر كتب “عزايزة”، عبر “فيسبوك”، ردًّا على تعليقات متابعيه: “يُمكن أوّل جائزة أكون مهتّم فيها وأحلم فيها منذ زمن، ليس مطلوباً منكم إلاّ دعواتكم، الله يقدّرنا ونُمثّل فلسطين، أفضل تمثيل أمام العالم و “نخزي” عين الاحتلال في كلّ مكان”.

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نذكر أنّ معتزّ عزايزة، هو مصوّر صحفيّ فلسطيني جنّد صفحاته عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، لنقل صور أهوال الحرب، التي حصلت بين إسرائيل وغزّة.

خرج “عزايزة” من غزّة، بعد فترة طويلة من الحرب، متوجّهًا إلى دولة قطر لمتابعة نضاله من خلال المشاركة في العديد من المحاضرات، والمؤتمرات، والتظاهرات والاحتجاجات العالميّة ضدّ الحرب على غزّة.