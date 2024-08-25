ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية بوسي الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص وثقت من خلالها إطلالتها الليلية خلال تقضيتها عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وقد إختارت بوسي لهذه المناسبة فستاناً طويلاً وضيقاً أبرز رشاقتها بشكل واضح، من دون أكمام وقصة مميزة عند الصدر، ومن طبعة الـLeopard، ونسقت معه مجموعة أكسسوارات باللون الأسود أضافت للإطلالة رونقاً خاص، وحذاء صيفي من الكعب العالي.

ومن الناحية الجمالية، إختارت بوسي أن ترفع شعرها بالكامل عن وجهها، وتتركه منسدل من الجهة الخلفية، وطبقت ماكياج ناعم يليق بملامحها.

كانت هذه تفاصيل خبر بوسي تتألق بفستان أبرز رشاقتها.. وهكذا نسقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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