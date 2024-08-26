شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون تمردوا على مهنة التلحين ونجحوا فى الغناء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت عباءة الملحنين تفرز في عالم الموسيقى مواهب مميزة تثبت تواجدها بقوة وسط المطربين الكبار وذاع صيتهم داخل وخارج الوطن العربى، ”الخليج 365” رصدت أبرز هؤلاء المطربين الذين تمردوا على مهنة التلحين للانتقال إلى عالم الغناء.



رامى جمال رامى جمال



1- رامى جمال



الفنان رامى جمال يعتبر من أبرز الملحنين الذين اثبتوا وجودهم في عالم الغناء خلال السنوات الأخيرة، بدأ مشواره في عالم الموسيقى بعد أن تخرج من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وبعد عدد من المحاولات الصعبة نجح في تلحين أغنية فيلم "الفرح" للمطرب احمد فوزي، ثم لحن "فين لياليك" للفنان فضل شاكر والتي كانت سببا في نقله إلى مكانه مميزة ووضعه ضمن الملحنين العباقرة، ثم توالت مشاركته بألحانه لكثير من الفنانين والنجوم في الوطن العربي، منهم النجوم محمد حماقى أنغام، شيرين، محمد فؤاد، صابر الرباعى، جنات، مى سليم، سامو زين، تامر عاشور، فضل شاكر، حسين الجسمى، وآخرين، وحينما اتجه كليا إلى الغناء نجح في اختيار لون مختلف ومميز يهواه الشريحة الأكبر من الشباب وهو اللون الأغانى الرومانسية الحزينة ونجح أن يحجز مكانه وسط النجوم الكبار والمشاركة في العديد من الحفلات الشبابية الكبرى في كل أنحاء الوطن العربى، كما صدر له ما يقرب من 10 ألبومات تصدر بأغانيهم المراكز الأولى في الاستماع والمشاهدة على كل المنصات الإلكترونية.



تامر عاشور تامر عاشور

2- تامر عاشور



ويأتي الفنان تامر عاشور ضمن القائمة الذهبية للملحنين الذين نجحوا في تجربة الغناء بل أثبتوا موهبتهم وحجزوا مكانهم وسط الكبار، تامر عاشور منذ بدايته في الوسط الفني كان واضعا نصب عينيه أن يصبح مطربا ولكنه اتخذ من التلحين طريقا للوصول إلى هدف، ورغم ذلك أثبت موهبته وعبقريته في التلحين لذلك تعاون مع كبار المطربين في الوطن العربى، منهم أصالة وشيرين عبد الوهاب وأنغام وهيفاء وهبى وأسماء لمنور وعمرو دياب وتامر حسنى وإليسا وديانا حداد وفضل شاكر وجنات وأميمة طالب ومى كساب إلى أن وصل إلى قرار الاتجاه رسميا إلى عالم الغناء والتركيز فيه، وصدر له ما يقرب من 11 ألبوم استطاع بأغانى هذه الألبومات أن يصنع لنفسه مكانه كبيرة وسط قلوب الملايين من الشباب في الوطن العربى، ويسطر اسمه بالبنط العريض وسط النجوم الكبار.



رامى صبرى رامى صبرى

3- رامى صبري

الفنان رامى صبرى داخل القائمة الذهبية للمطربين الذين تميزوا وعبروا عن قوتهم الفنية بعد خروجهم من عباءة التلحين، تخرج من أكاديمية الموسيقى بالقاهرة ثم بدأت مسيرته الموسيقية بتلحين بعض الأغاني لمطربين أمثال عامر منيب، شيرين عبد الوهاب، فضل شاكر ومع نجاح هذه الأغاني بدأ اسم الفنان يلمع في الساحة الفنية وفي سنة 2005 التقى بالمخرج طارق العريان الذي أعجب بمواهبه الفنية وقرر تبنيه فنيا وإنتاج ألبومه الأول حبيبي الأولاني مع تصوير ثلاث أغاني، منها على طريقة الفيديو كليب وحققت هذه الأغاني، بالإضافة إلى التي لم يتم تصويرها مثل "ألف ما شاء الله عليك" وهتبعد يوم ولا يا قلبي وليالي نجاحا كبيرا وبعد نجاح هذا الألبوم بدأ في الانتقال إلى صفوف النجوم الكبار في عالم الغناء وأصبح له جمهور كبير في كل مكان في الوطن العربى.