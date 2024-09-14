شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز والجيش الرواندى اليوم السبت 14 -9 - 2024 بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع بيراميدز مع نظيره الجيش الرواندي، في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_طاقم حكام غانى لمباراة بيراميدز والجيش الرواندى

ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم دانيال لاريا، والمساعد الأول كواسي أتشيمبونج، والمساعد الثاني سيث أبليتور، والحكم الرابع تشارليز بيولو.

2_ مشوار بيراميدز فى دوري ابطال افريقيا

وكان بيراميدز قد فاز في الدور التمهيدي على جي كي يو ذهابا وإيابا بنتيجة إجمالية 9-1 ، وخرج بيراميدز من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بالموسم الماضي.

يطمح بيراميدز في تحقيق الفوز على الجيش الرواندي من أجل مواصلة مشواره بقوة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدخل فريق بيراميدز البطولة هذه النسخة ولديه دوافع كبيرة من أجل الفوز بأول ألقابه القارية، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي قام بها في فترة الانتقالات الجارية حاليًا في مصر.

كما سيعوّل بيراميدز على الخبرات الكبيرة من لاعبيه في الفريق على رأسهم رمضان صبحي وشريف إكرامي وإبراهيم عادل.

إلى جانب ذلك بيراميدز نجح في أن يحقق أول لقب محلي لحسابه، بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب زد قبل أيام قليلة.

ويسعى بيراميدز للمضي قدمًا نحو اللقب في النسخة الحالية من المسابقة، ويسعى لمجابهة الأندية الأفريقية وعلى رأسها غريمه المحلي الأهلي حامل لقب المسابقة في آخر نسختين، والذي بدوره يستهدف اللقب الثالث على التوالي.

3_قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرونداي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي

4_القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دوري ابطال افريقيا

لم يتحدد القناة التي ستذيع مباراة بيراميدز والجيش الرواندى، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

5_ بيراميدز يطلب ارتداء شارات سوداء

تقدمت بعثة نادي بيراميدز في رواندا برئاسة المهندس ممدوح عيد، بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، من أجل السماح بارتداء فريق الكرة شارات سوداء والوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال، خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

وطلب النادي في خطاب رسمي من الكاف السماح بالوقوف دقيقة حداد وارتداء شارات الحداد السوداء على روح المدير الفني السابق للنادي إيهاب جلال والذي وافته المنية مساء الاربعاء الماضى، حيث ينتظر النادي رد الكاف على طلبه.

وتولى إيهاب جلال تدريب بيراميدز في الفترة بين سبتمبر 2021 وأبريل 2022، وقاد الفريق في 27 مباراة بجميع المسابقات، فاز في 17، خسر 4، وتعادل 6 لقاءات.