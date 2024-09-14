شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين تقابل الدشاش في السينما لتسجل رابع أفلامها فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

نشاط سينمائى كبير تعيشه الفنانة نسرين أمين في الأشهر الماضية، حيث سجلت حضوراً قوياً في السينما هذا العام، وذلك بعدما عُرض لها فيلمين في السينمات وانتهت من تصوير آخر، كما تعاقدت على فيلم جديد تبدأ تصويره هذا الأسبوع، ليكون رابع أفلامها في عام 2024.

وتعاقدت نسرين أمين على المشاركة في بطولة فيلم "الدشاش" للنجم محمد سعد والمقرر بدء تصويره الأسبوع المقبل، ويشارك فى بطولة العمل زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، مصطفى ابو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور الأحداث في إطار كوميدى إجتماعى لا يخلو من التشويق.

وتنتظر نسرين أمين عرض فيلم "جبل الحريم" الذى انتهت من تصويره فى شهر مايو الماضى، وتجسد خلاله شخصية صحفية، والفيلم يعتمد على البطولة النسائية حيث يضم فى قائمة بطلاته كلاً من: سوسن بدر، نسرين أمين، وفاء عامر، نهال عنبر، إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبد البديع، أميرة العايدي، ندى بهجت وعدد آخر من الفنانات، والفيلم من تأليف فتحى الجندي وإخراج حسام سلامة.

وفى سياق متصل يتواصل عرض فيلم ولاد رزق 3 - القاضية في السينمات، حيث تشارك نسرين أمين في بطولته إلى جانب أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films وFilm square.

وبدأت نسرين أمين العام بفيلم "وقت اضافى" الذى إنطلق فى فبراير الماضى، وشاركت نسرين في بطولته إلى جانب خالد الصاوى، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، ابرام سمير، ياسر الطوبجى، عماد رشاد وهو فكرة محمد دياسطى وسيناريو وحوار رشاد رشدى وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول 3 رجال محتالين يحلمون بتحقيق ثروة كبيرة بوقت قصير، فيجتمعون بإحدى المصحات العلاجية لتنفيذ مهمة اختطاف أحد الأشخاص على أمل جني أكبر قدر من المال.