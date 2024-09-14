شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقص شريط البداية بالكونفدرالية بمواجهة الشرطة الكينى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يقص الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك شريط البداية فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة الشرطة الكينى فى الثالثة عصر اليوم السبت بدور 32 فى لقاء يطمح فيه الفارس الأبيض إلى انطلاقة مبشرة تؤمن أحلامه وتثبت أقدامه عند جماهيره فى الموسم الجديد.

ويستهدف فريق الزمالك حصد الثلاث نقاط أمام بطل كينيا والفوز عليه بفارق أهداف مريح يؤمن موقفه فى مباراة العودة،المقرر لها 20 سبتمبر الجاري،وحتى لا يضع نفسه فى مرمى الحسابات المعقدة، فى لقاء الإياب بالقاهرة،وذلك هو الدرس الذى يفهمه اللاعبين والجهاز الفنى جيداً.

من جانيه شدد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على اللاعبين بأهمية التركيز في مواجهة الشرطة الكيني المقرر لها اليوم السبت، وطالبهك بعدم الاستهانة بالمنافس، مشدداً على صعوبة المباراة في بداية المشوار الأفريقي بالكونفدرالية.

وعكف كتيبة الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الشرطة الكينى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

ودعم الفريق الكروى للزمالك صفوفه بصفقات قوية،وقيدها فى القائمة الأفريقية خلال الساعات الماضية على أمل مساعدته فى تحقيق نتائج جيدة فى الموسم الجديد حيث قيد الأبيض الرباعى الفلسطينى عمر فرج،محمد حمدى،البولندى كونراد ميشالاك والسنغالى سيدى ندياي.

ويغيب عن الفريق الأبيض كلاً من: عمر عبد العزيز الحارس الشاب لأسباب فنية، محمود حمدي الونش لاستمرار التأهيل والتعافي من إصابته، أحمد فتوح بسبب أزمته الأخيرة فى حادث السير، محمود بنتايج لعدم قيده في القائمة الأولى، والشاب حسن أبو المعاطي لوجهة نظر فنية.

وتضم قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد 35 لاعبًا وهم:حراسة المرمى: محمد صبحى – محمد عواد – محمود الشناوى – عمر عبد العزيز،خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثى – أحمد محمود – محمود حمدى "الونش" – مصطفى الزنارى – حسام عبد المجيد – أحمد مجدى – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطى – محمود بنتايك -محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدى – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبى – كونراد ميشالاك،خط الهجوم: سيف الجزيرى – حسام أشرف – ناصر منسى – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدى ندياي.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى:محمد صبحى،خط الدفاع: حمزة المثلوثى،حسام عبد المجيد،عمر جابر،محمد شحاتة،خط الوسط،ناصر ماهر،عبد الله السعيد،نبيل عماد "دونجا"،خط الهجوم: زيزو،سيف الجزيرى،مصطفى شلبى.

على الجانب الأخر يبحث الجهاز الفنى للشرطة الكينى عن استغلال عاملى الأرض والجمهور لمباغتة الفارس الأبيض،وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة بالقاهرة،خاصة أنه على علم تام بقوة الفارس الأبيض داخل دياره.