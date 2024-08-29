يوسف الشريف يعودة الى السينما بعد غياب سبع سنوات

الفنان يوسف الشريف بدأ جلسات التحضير للعودة إلى السينما بعد غياب سبع سنوات، منذ قدّم فيلمه الأخير "بني آدم" عام 2018، وذلك من خلال فيلم بعنوان "ديربي الموت" بعد الاستقرار على المخرج أحمد نادر جلال ليقود فريق العمل.

وفور التعاقد مع أحمد نادر جلال، بدأ الشريف بجلسات التحضير معه لاختيار فريق العمل ووضع اللمسات الأخيرية قبل البدء في التصوير المقرر أن ينطلق آخر العام الجاري، في مدينة الرياض بالسعودية، وفي مصر، وإحدى الدول العربية، بتكلفة إنتاجية ضخمة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية قد أعلن عن فيلم "ديربي الموت" ليشكّل عودة يوسف الشريف الى السينما، وهو من إنتاج "صندوق بيغ تايم"، بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية.

وتدور أحداث فيلم "ديربي الموت" حول منافسة رياضية مشوّقة تكتشف خلالها شخصيات متعددة خيوطاً مظلمة وجرائم غامضة، في إطار من الإثارة والتشويق.

يُذكر أن المخرج أحمد نادر جلال تعاون مع يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد 25"، الذي يُعد آخر أعمال الشريف الدرامية، وقد عُرض ضمن موسم رمضان 2021، وتدور أحداثه حول فيروس خطير سيضرب العالم، وشارك في بطولة المسلسل كلٌ من: أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، راندا البحيري، محمد مرزبان، أميرة العايدي، عصام السقا، وعماد رشاد.

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