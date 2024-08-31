نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة بمختلف أنحاء الوطن العربي الاحتفال بذكرى ميلاد ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

ونشر العديد منهم تهنئتهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم الفنانة أحلام الشامسي، الفنانة أصالة، الفنان عبد المجيد عبدالله، الفنان ماجد عبدالله، الفنانة نوال الكويتية، والفنان محمد كريم.

وإليكم معايدات النجوم للأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد ميلاده:

أحلام الشامسي

نشرت الفنانة أحلام صورة للأمير محمد بن سلمان عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" وعلقت عليها: "دمت قائدًا وملهمًا وعرًا وفخرًا لبلدك وللعالم، كل عام والمجد بوجودك يحتفل بأعوام عظيمة، كل عام وجبل طويق قائد الطموح والرؤية العظيمة التي تتحقق نحو مستقبل يحمل اسم الفخر سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز كل عام وأنتم بخير من بنت زايد".

أصالة

هنأت الفنانة أصالة، الأمير محمد بن سلمان بذكرى عيد ميلاده ونشرت تهنئتها عبر حسابها على "X" وقالت: "من حق الشعوب اختيار أبطال أزمانها واختارك كل حالم طامح يأمل بأن تكون لبلاده مكانة وعز بطلًا يشبه بأفعاله القصص المكتوبة التي لم يحقق معجزاتها سواك، كل عام وأنت تمشي بنا نحو المجد الذي تراه وننعم نحن فيه معك بقيادتك برؤيتك حفظك الله لنا هدية ندعو الله أن يحفظك لعالم يسرع نحو الأفضل".

عبد المجيد عبدالله

هنأ الفنان عبد المجيد عبدالله، الأمير محمد بن سلمان بذكرى ميلاده ونشر صورة أرشيفية له عبر حسابه على "X" وعلق عليها: "كل عام وأنت كاسينا فخر، كل عام وانتباهي بك شعور، ميلاد ولي العهد".

ماجد عبدالله

هنأ لاعب كرة القدم السعودي المعتزل ماجد عبدالله، الأمير محمد بن سلمان بذكرى ميلاده، ونشر صورة له عبر حسابه على "X" وعلق عليها: "اليوم يصادف ميلاد شخصية عظيمة، وعزيزة على قلوب السعوديين، اليوم وقبل 39 عامًا ولد سيدي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أسأل الله أن يمد في عمره ويمتعه بالصحة والعافية، ويحفظه لنا وللوطن".

نوال الكويتية

نشرت الفنانة نوال الكويتية صورة أرشيفية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر حسابها الرسمي على "X"، وهنأته بذكرى ميلاده قائلة: "كل عام وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بخير، نسأل الله أن يعيده عليكم الصحة والسعادة، وأن يحفظكم ذخرًا لهذا الوطن".

محمد كريم

نشر الفنان محمد كريم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلاله وهو يستعيد لقائه بالأمير محمد بن سلمان بأحد المناسبات، حيث حرص على التقاط صورة تذكارية معه وهنأه بعيد ميلاده قائلا: "عيد ميلاد سعيد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أدام الله عليكم السعادة والصحة والعافية والعمر المديد".

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