محمد حماقي يطل في جدة بتي شيرت مميزة .. وثمنها يلفت الإنتباه

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري محمد حماقي حفلا غنائيا يوم الجمعة على مسرح عبادي الجوهر أرينا بمدينة جدة.

ومن بين الأغاني التي غناها حماقي "ما بلاش" و"وحدة وحدة" و"يا ستار" وغيرها من الأغنيات.

وارتدى حماقي في الحفل تي شيرت من العلامة التجارية Missoni، يصل سعره إلى 27 ألف جنيه مصري.

وكان قد طرح حماقي أغنية جديدة من ألبومه "هو الأساس" وهي بعنوان "جديدة لانج".

ومن بين كلمات الأغنية: "حللي ... شوف دمي ... عيني مزغللة متغمي ... لو حد عملي أشعة... صورة بتطلع يا جماعة ... حتى النفس الداخل اسمه ... قلبي طلع من جسمي لجسمه ... قبل أما أقابله كنا اتنين ... ونصيبهم كم سنة يتقسموا ... ده له طريقة جديدة لانج ... له طريقة جديدة لانج ... وكلامه كدة بنج ... كلامه كدة بنج ... ماشوفتش أخوه".

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