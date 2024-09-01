خاص بالفيديو - حملة الصليب الأحمر من أجل المفقودين .. كلمات مؤثرة من أهاليهم ونجوم الفن

ميرنا وليد - بيروت - تعد أزمة المفقودين في لبنان من الأزمات التي لا تنسى وتترك غصة في القلب، ولغاية الآن لم يعرف مصير اي مفقود بعد رغم مرور سنوات طوال على فقدانهم، وما زال البعض من اقاربهم يتذكرهم بحسرة وألم.

في خطوة لافتة، نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حدثا ثقافيا اجتماعيا بعنوان "وبقيت" بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسراً، بحضور العديد من الشخصيات.

موقع الخليج 365 تواجد في المناسبة، واجرينا تقريرا ضم حديثا من مسؤولة الملف اللبناني للمفقودين في الصليب الأحمر غادة الصايغ، السيدة سهاد كرم من لجنة المفقودين، نقيب الفنانين المحترفين جورج شلهوب، الممثلة إلسي فرنيني، الممثلة نوال كامل، الممثل بديع أبو شقرا، الممثلة إلسا زغيب ، الممثلة برناديت حديب والفنانة جمال أبو حمد.