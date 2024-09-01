بالفيديو- تيا ديب تبرز أنوثتها بلوك كاجوال رائع.. و سعر خيالي لحقيبة يدها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الجمهور بإطلالتها الأخيرة، من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، وظهرت فيها بغاية الجمال بلوك كاجوال صيفي، مرتدية توب ضيق باللون الأزرق ذات فتحة عند الخصر مع سروال جينز واسع ، وتركت شعرها منسدلاً مع فولار على رأسها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، مع نظارت شمسية على عينيها لإكمال اللوك.



و حملت تيا بيدها حقيبة من دار ازياء fendi وصل سعرها إلى 6,300 دولار.

وكانت شاركت تيا ديب متابعيها اللحظات التي قضتها في مدينة كان الفرنسية، خلال عطلتها الصيفية، وظهرت بلوك كاجوال رائع، إرتدت فيه توب ضيقة باللون الأسود، من دون أكمام، وتنورة قصيرة من الجلد الأسود، وإعتمدت لشعرها تسريحة الضفائر، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.