شكرا لقرائتكم خبر عن الإثارة والتشويق يسيطران على برومو مسلسل برغم القانون وعرضه على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة ON، عن برومو مسلسل "برغم القانون" بطولة النجمة ايمان العاصي، والمقرر عرضه عبر شاشتها خلال الفترة المقبلة، وسيطرت حالة من الإثارة والتشويق على أحداثه وما ستتعرض له بطلة العمل.

تخوض النجمة إيمان العاصى تجربة درامية جديدة خلال مسلسل برغم القانون الذى تواصل تصويره على قدم وساق للعرض الشهر المقبل على احدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، وتظهر إيمان العاصى خلال أحداث العمل بشخصية ليلى الفتاة البورسعيدية البسيطة التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بسبب اكتشاف سراً لم يكن في الحسبان تماماً.

وصورت أبطال مسلسل برغم القانون عدداً من المشاهد فى أماكن متفرقة ما بين جاردن سيتى ومصر الجديدة، وبعدها سافرت أسرة العمل إلى بورسعيد لتصوير أسبوعين فى الأحداث التى تدور معظمها فى مدينة بورسعيد حسب القصة التى يتناولها المسلسل، وبعد العودة من بورسعيد تم استئناف التصوير فى مصر الجديدة وانتقل بعدها فريق العمل إلى اكتوبر للتصوير هناك.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

مسلسل برغم القانون يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة إيمان العاصى في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث تألقت بشخصية دلال التى جسدتها فى المسلسل وسجلت اسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.