شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت من مهرجان العلمين الجديدة: تأليف اللحن متعب مثل تربية الأولاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة DMC حلقة الموسيقار عمر خيرت أثناء استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والتي كانت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، وقال عمر خيرت في بداية الحلقة: "سعيد جدا انى مع صاحبة السعادة واللى بتشرف مصر كلها في كل مكان".

وتابع عمر خيرت: "أنا بحب الموسيقى طول عمرى منذ كنت طفل، والأسرة عندى كمان بتحب المزيكا، وعمرى ما حسبت ايه اللى هيحصل أنا حبيت حاجة اوشتغلت فيها وذاكرت فنجحت، وأنا فرقتى كلها مصريين، وبنعتز بمصر جدا".

وعن أنواع الموسيقى الأخرى قال عمر خيرت: "أنا مارست الموسيقى العالمية والمصرية، وجميع أنواع الموسيقى، بيكون تذوقى مختلف لانواع الموسيقى الأخرى، وكلامي ليس تقليل منها".

وعن أكثر مقطوعة موسيقية أرهقته قال عمر خيرت: "حاجات كتير اوى بيكون لها تعب والفكر بتاعها زى تربية الأولاد متعبين، حتى لما بيكبروا بنكون واخدين بالنا منهم، واللحن بيكون ابنى، وبحاول أربيه كويس عشان يأثر في الناس زى ما أثر فيا، ولازم يكون صادق".

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.