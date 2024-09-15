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في مقدمتها وزير النفط.. عجلة الاستجوابات في البرلمان تعود للدوران

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بغداد - ياسين صفوان - وقال البدري في حديث لـ الخليج 365، إن "بقاء منصب رئيس البرلمان فارغا منذ أشهر طويلة أثر كثيرا على الجانب الرقابي للمجلس، ومن ضمنها ملف الاستجوابات داخل البرلمان".

وأضاف البدري، أن "المرحلة المقبلة ستشهد عدة استجوابات على رأسها وزير النفط، بعد ان تقدم النائب ضرغام المالكي عن ائتلاف دولة القانون بطلب استجوابه"، داعيا الى "ضرورة حسم منصب رئيس البرلمان ليمضي المجلس في أداء دوره الرقابي".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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