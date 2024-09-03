ليلة في حب الأغاني الوطنية السعودية ورموزها.. الموعد والمكان

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94

استمرارًا لسلسة الاحتفالات المميزة باليوم الوطني السعودي، أعلن المركز الموسيقي السعودي “ليلة من ذاكرة الأغاني الوطنية”، يسترجع فيها جمهورها أبرز الاعمال الغنائية التي قدمت خلال الاحتفال بذلك اليوم على مدار العقود الماضية.

يأتي حفل “ليلة من ذاكرة الأغاني الوطنية” ضمن سلسلة حفلات ليالي من ذاكرة الموسيقى السعودية"، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94

موعد حفل ليلة من ذاكرة الأغاني الوطنية

يقام الحفل في 26 سبتمبر الجاري في المركز السعودي للموسيققى في جدة، ابتداءً من الساعة 8 والنصف مساءً.

البرنامج الغنائي للحفل

يُستعرض من خلال الحفل نخبة من الأغاني الوطنية من أرشيف مبادرة ذاكرة الموسيقى السعودية، والتي ألفها وقدمها موسيقيون سعوديون في القرن العشرين الميلادي مثل طارق عبدالحكيم وسراج عمر وفوزي محسون وابتسام لطفي وطلال مداح ومحمد عبده ومحمد عمر، فحاكت أعمالهم مشاعر الفخر بالوطن وقيادته والانتماء لأرضه في أمثل الكلمات والألحان.

اليوم الوطني السعودي ومظاهر الاحتفال

تنطلق مظاهر الاحتفال في المملكة بكامل قوتها في مختلف مدنها في 23 من سبتمبر من كل عام، أجواء مميزة في اليوم الوطني السعودي 94، حيث يمنح إجازة لجميع المواطنين والطلاب للاحتفال بهذه المناسبة والتمتع بالألعاب النارية التي تضيء سماء المملكة، بالإضافة إلى العروض التي تقدمها الطائرات العسكرية والقوات البحرية، وسيقام الاحتفال باليوم الوطني 94 في الثالث والعشرين من سبتمبر 2024، حيث يشهد احتفالات ضخمة في كافة مناطق المملكة.



اليوم الوطني السعودي 94 هو أحد أهم المناسبات الوطنية التي ينتظرها السعوديون والمقيمون على حد سواء.

تحتفل المملكة بذكرى توحيدها في 23 سبتمبر من كل عام، ويُعتبر هذا اليوم فرصة لتجديد الولاء والانتماء للوطن، والتعبير عن الفخر بالإنجازات التي حققتها البلاد.

مظاهر الاحتفال في المملكة باليوم الوطني السعودي

تتزين المدن السعودية بالأعلام الوطنية وتقام العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية في مختلف أنحاء المملكة. هذا العام، تُعد حفلات اليوم الوطني إحدى أبرز مظاهر الاحتفال، حيث تجذب الكثير من الجماهير من مختلف الأعمار.





الحفلات الموسيقية في اليوم الوطني السعودي94

تقام الحفلات الموسيقية في مختلف أنحاء المملكة، يشارك فيها نجوم الفن والغناء من داخل المملكة وخارجها، حيث يقدمون عروضًا موسيقية تعكس التنوع الثقافي والحضاري الذي تعيشه السعودية. هذه الحفلات ليست مجرد عروض فنية فقط، بل هي مناسبات تجمع العائلات والأصدقاء للاحتفاء بالوطن وتعزيز الروابط الاجتماعية.

تتعدد الفعاليات بين عروض موسيقية، وألعاب نارية، وعروض ضوئية ضخمة تزين سماء المدن السعودية، مما يضفي على الحفلات جوًا من البهجة والاحتفال. كما تُنظم العديد من الفعاليات التراثية التي تبرز تاريخ المملكة وثقافتها العريقة، مثل عروض الفلكلور الشعبي، وسباقات الخيل، وركوب الهجن، وغيرها من الفعاليات التي تستهوي جميع الأعمار.