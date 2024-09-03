سعد الصغير يؤدي مناسك العمرة مع أعضاء فرقته

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان سعد الصغير جمهوره أداء مناسك العمرة في الأراضى السعودية المقدسة، ونشر عدة صور من داخل الكعبة المشرفة مع مجموعة من أعضاء فرقته

بابا الشغلانة

وكان طرح سعد الصغير مؤخرًا أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تحمل اسم بابا الشغلانة.

سعد الصغير

وهي من كلمات محمد محمود، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

سعد الصغير وأعضاء فرقته

من ناحية أخري، نشرت الفنانة برلنتي عامر طليقة المطرب سعد الصغير- عدة صور وفيديوهات قصيرة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب، وأخرى وهي تؤدي مناسك العمرة تزامنًا مع عيد ميلادها، الذي حل قبل 3 أيام.

ولم تكشف طليقة سعد الصغير، ما إذا كانت ارتدت الحجاب من أجل أداء العمرة فقط، أم أنها نوت ارتداءه دائمًا، ما زاد من حيرة متابعيها عبر انستجرام، لاسيما وأنها ظهرت بالحجاب في أكثر من صورة وإطلالة، خلال اليوم الماضي.

برلنتي عامر

ظهور برلنتي عامر طليقة سعد الصغير بالحجاب، جاء بعد قرابة 9 أشهر من اختفائها عن السوشيال ميديا، لتعود إلى متابعيها عبر انستجرام، وهي بالحجاب.

وبملاحظة حساب برلنتي عامر طليقة سعد الصغير- عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تبين أنها لم تنقطع عنه طيلة هذه الفترة، وكان أول ظهور لها عليه بالحجاب، قبل يومين، وعلقت على الصورة، قائلة: «كل سنة وأنا طيبة وبخير والحمد لله علي السراء والضراء».

وكانت أجلت المحكمة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة المطرب سعد الصغير، وطليقته برلنتي، على خليفة اتهامهما بسب وقذف طليقته رانيا صالح، لـ 28 سبتمبر الجاري.

وكان تصدر اسم المطرب الشعبي سعد الصغير مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهام رانيا صالح، طليقة الفنان بالتعدي عليها في منزلها وبصحبته الراقصة برلنتي عامر طليقة سعد الصغير.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا ضد سعد الصغير وطليقته، برلنتي عامر، تقدمت به طليقته رانيا صالح اتهمت فيه الفنان سعد الصغير وطليقته برلنتي عامر بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب.

وأضافت مقدمة البلاغ، أن سعد الصغير وبرلنتي هدداها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، وأرجعت مقدمة البلاغ سبب ذلك إلى خلافات سابقة بينهما وطالبت الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وبرلنتي وعدم التعرض لها وحمايتها.

من جانبه، حرر سعد الصغير محضرا بقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة يتهم فيه طليقته رانيا صالح بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي لابتزازه ماليا.

وكان محامى سعد الصغير قد توجه إلى قسم شرطة الهرم وحرر محضرا لموكله يتهم فيه طليقته بنشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى مبررا ذلك بطلبها مبالغ مالية من سعد الصغير وابتزازه.