لماذا قررت المطربة حنان تجنب الجلسات الدينية؟

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت المطربة حنان علي كشف كواليس تجربتها مع حضور جلسات الدروس الدينية، ولماذا قررت تجنب هذه الجلسات ودراسة الدين بنفسها.

وقالت المطربة حنان خلال حوارها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج "قعدة ستات" المذاع عبر قناة ألفا: "أنا كنت مجادلة وبعض الأمور كنت مش عارفة أقتنع بها، وأكبر حاجة خلتني توقفت تماما عن حضور دروس الدين وقررت أدرس بنفسي إن في أحد الدروس الداعية.

وأضافت حنان قائلة: أنا كمسلمة مينفعش أقرأ الجرنال أو يكون في تليفزيون في البيت لأنه حرام وشيطان، وإن دوري كمسلمة أربي الأولاد وأطيع زوجي طاعة عمياء، وحرام أروح السيدة أو الحسين".

طرد حنان من الدرس

وأضافت: "جادلت مع الداعية وقلت لها ده كلام غير منطقي، وانطردت من الدرس والجلسة".

كما تحدثت المطربة حنان خلال اللقاء عن الفنانات اللاتي تعرضن لصدمة من سلوك بعض الدعاة وقررن خلع الحجاب قائلة: "قابلت فنانات كتير قلعوا الحجاب، طبعا مساكين دخلوا بعاطفتهم جدا وتأثروا بكلام ومشوا ورا شخص أو سيدة، ومعلوماتهم الدينية كانت بسيطة واتصدموا، مع إن ربنا قال عرفوه بالعقل مش بالعاطفة".

وكانت أكدت المطربة حنان إنها شاهدة على بناء مدينة العلمين الجديدة من خلال سفرها إلى الساحل الشمالي من قبل، وأنها كانت سعيدة من بناء أول أبراج مدينة العلمين الجديدة، وعند كل زيارة تشاهد التطوير المستمر.

لم أتخيل التطور الكبير لمدينة العلمين

وأضافت المطربة حنان خلال لقاء مع الإعلامية جاسمين طه ذكي عبر برنامج «المهرجان»، المذاع على شاشة قناة «دي إم سي»، أنها فخورة بوجود مدينة العلمين تضاهي المدن العالمية، ولم تكن تتخيل هذا التطور الكبير للمدينة في وقت قياسي، وأنه من خلال إقامتها بالخارج تتمنى وجود بعض الأشياء بمصر، وأن الأجواء بمصر أفضل من جميع أنحاء العالم.

وتابعت «مصر تمتلك كما كبيرا من المواهب والإبداعات وأن مصر الدولة الوحيدة حول العالم التي تمتلك كل مدينة فيها طابع خاص»، مشيرة إلى أن مصر تمتاز بالتنوع الثقافي.