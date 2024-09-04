نسمة محجوب في افتتاح معرض مصر للطيران والفضاء بالعلمين الجديدة.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أحيت المطربة نسمة محجوب سهرة غنائية على هامش انطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولي بمدينة العلمين الجديدة، بمطار العلمين الدولي.

وتألقت الفنانة نسمة محجوب خلال الحفل حيث ظهرت بإطلالة فنية أنيقة مع فستان أصفر مميز بتسريحة مميزة بعدسة المصور فهد الصياد، وقدمت نسمة محجوب باقة متميزة ومتنوعة من أغنياتها منها، "يا محروسة، أهل مصر، غنيلي شوي شوي، كما قدمت ميدلي للفنانة الكبيرة فيروز، بالإضافة لعدد من الأغاني باللغة الفرنسية التى نالت إعجاب الحضور.

وشارك في المعرض أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر شركات مصنعى الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، بحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني، وسيوفر منصة مثالية تعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة مدنية- عسكرية –موجهة بساحة العرض المكشوف وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

نشاط فني

يذكر أن الفنانة نسمة محجوب تعيش حالة نشاط فني حيث تحيى العديد من الحفلات داخل مصر وتعمل على تحضير أكثر من أغنية بين المقسوم والدراما تستعد لطرحهم بالفترة المقبلة.