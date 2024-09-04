"الثقافة" توافق علي إطلاق مهرجان الأفلام القصيرة جدًا بالجلالة والعين السخنة

ياسر رشاد - القاهرة - وافقت اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة علي إطلاق مهرجان الأفلام القصيرة جدا "VS- FILM" بمدينتي الجلالة والعين السخنة ويرأسه شرفيا الفنانة الكبيرة إلهام شاهين التي أكدت أن المهرجان سيكون نافذة جديدة للمواهب السينمائية الواعدة.

وقالت إلهام شاهين إن أهم الأسماء التي عرفتها فنون صناعة الفيلم على مستوى العالم بدأت رحلتها من خلال الأفلام القصيرة لذلك يحتضن مهرجان الأفلام القصيرة جدا كافة التجارب الإبداعية في مجال صناعة الأفلام القصيرة جدا للهواة والمحترفين على حد سواء.

وقال الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان: إطلاق مهرجان خاص بالأفلام القصيرة جدا بدأناها منذ سنوات وتحديدا عام 2015 حيث كان لنا السبق في إستضافة عروض المهرجان الفرنسي الشهير تري كور لأكثر من 9 سنوات وكانت مصر من أوائل الدول التي كانت تعرض أفلامه في وقت واحد إلي جانب 30 دولة تقريبا حول العالم .

وأضاف : نسعي من خلال مهرجان الأفلام القصيرة جدا إلي نشر ثقافة مشاهدة الأفلام القصيرة جدا لأنها أفلام صعبة في تنفيذها وتحتاج الي صناع لديهم رؤية فنية عالية لأنهم مطالبون بعرض فكرة فيلمهم خلال مدة لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة .



وأوضح أن مهرجان الأفلام القصيرة جدا يتضمن مسابقات للفيلم الروائي، والوثائقي والتسجيلي، ومشروعات التخرج بالنسبة للطلبة الدارسين في الكليات، والمعاهد السينمائية المتخصصة .

ومن جانبة قال السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان : إن مهرجان الأفلام القصيرة جدا يشكل تحديا كبيرا لأن حجم إنتاج هذا النوع من الأفلام كبير جدا بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وأن المهرجان سيتضمن خلال أسبوع كامل كثير من الأنشطة السينمائية المختلفة يوفرها المهرجان لجمهوره، ورواده من عروض سينمائية، وندوات مختلفة تناقش ،وتحلل وتضع نقاط مضيئة في طريق الواعدين والمواهب بهدف نقل، وتبادل الخبرات السينمائية .

مشيرا الي أن مهرجان الأفلام القصيرة جدا سيطلق منصة لدعم الأفكار والمشاريع القصيرة جدا التي تستحق أن تخرج الي النور عن طريق لجنة تحكيم لإختيار هذه الأعمال، وتوفير الدعم المادي لإنتاجها عن طريق عدد من المساهمين والرعاة.

مهرجان الأفلام القصيرة جدا

مهرجان الأفلام القصيرة جدا ترعاه وزارة الثقافة المصرية، وتنظمه مؤسسة ضي للثقافة والإعلام وتتولي رعايته وتنفيذه شركة جولدن هيلز ، ويضم في إدارته عدد من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحفيين ، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد ،والأكاديميات السينمائية المتخصصة .