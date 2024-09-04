“يا سعودية” تجمع جنات و لايف ستايلز ستوديوز من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاحات التي جمعتهما سابقاً بمجموعة من الأغنيات التي حققت ملايين المشاهدات، يتجدد التعاون بين لايف ستايلز ستوديوز والنجمة المغربية جنات بعمل غنائي بعنوان “يا سعودية”.

وتحمل أغنية “يا سعودية” اللهجة المصرية ومن كلمات سيد حسن والحان مصطفى محفوظ وتوزيع يوسف حسين، ومن المُقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وتُعتبر أغنية “بنعيش مع ناس” أحدث تعاون بين جنات و لايف ستايلز ستوديوز، وحققت أكثر من ٤ مليون مشاهدة على اليوتيوب.

أغنية “بنعيش مع ناس” من كلمات محب غبور والحان بهاء عبد الهادي وتوزيع يوسف حسين، والكليب من اخراج فادي حداد.