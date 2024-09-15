المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: نتائج الامتحانات الرسمية – الدورة الثانية تصدر الليلة

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لكافة الشهادات سوف تصدر اليوم الاحد عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يُمكن للطلاب المُرشّحين الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:

- Results.vte.gov.lb

- Results.vte-gov.com