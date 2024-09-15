وسائل إعلام أميركية: ترامب كان يلعب الغولف في ناديه ببالم بيتش أثناء تبادل شخصين إطلاق النار خارج النادي

اشارت وسائل إعلام أميركية الى ان المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية دونالد ترامب كان يلعب الغولف في ناديه ببالم بيتش أثناء تبادل شخصين إطلاق النار خارج النادي. ولفتت الى ان جهاز الخدمة السرية استجاب لحادث إطلاق النار الذي لم يكن يستهدف ترامب.
ولفت العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام الى انه تحدث للتو مع ترامب وهو في حالة معنوية جيدة.
وفي السياق، اعلن المتحدث باسم الخدمة السرية بات ترامب في أمان ونحقق في الحادثة التي وقعت في بالم بيتش.
ونقلت "نيويورك بوست" عن مصادر، بان ترامب لم يكن في خطر أبدا وإطلاق النار حدث في منطقة معروفة بارتفاع معدلات الجريمة.
ولفتت وسائل إعلام أميركية الى ان شرطة مقاطعة مارتن القت القبض على مشتبه فيه بإطلاق النار قرب نادي ترامب، وهو رجل أبيض.
وفي وقت سابق، اعلنت حملة دونالد ترامب في بيان، إن ترامب بخير بعد إطلاق نار في محيط وجوده. وأضافت أنه لم تتوافر بعد تفاصيل أخرى.
وكان ترامب قد أصيب في أذنه في محاولة اغتيال في بنسلفانيا يوم 13 تموز.
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