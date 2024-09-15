بيان للحملة الانتخابية: ترامب بخير بعد إطلاق نار في منطقة مجاورة له

اعلنت حملة دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية في بيان، إن ترامب بخير بعد إطلاق نار في محيط تواجده.

وأوضحت أنه لم تتوافر بعد تفاصيل أخرى.