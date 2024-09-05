إش إش .. الأبطال يواصلون تصوير أحداث المسلسل

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل أبطال مسلسل إش إش، تصوير مشاهدهم في العمل المقرر أن يعرض ضمن الموسم الرمضاني المقبل 2024، من بطولة مي عمروإخراج محمد سامي .

مسلسل إش إش من بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، عماد زيادة، أروى جودة، كمال أبو رية، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، ومن إخراج محمد سامي.

أعلن المخرج محمد سامي، بدء تصوير العمل، إذ نشر مجموعة صور من الكواليس عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، معلقًا:" من تصوير مسلسل إش إش للنجمة مي عمر، هيكون بإذن الله من أقوى مسلسلاتي على mbc في رمضان 2025 ان شاء الله ".

مسلسل إش إش في رمضان 2025



تدور أحداث إش إش، في إطار 30 حلقة، وتجسد مي عمر دور راقصة خلال الأحداث، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

ومن ناحية أخرى، تشارك مي عمر في بطولة فيلم الغربان، ومقرر أن يعرض بداية العام المقبل في جميع دور العرض السينمائي .

ويشارك في بطولة فيلم الغربان بجانب عمرو سعد ومي عمر، عدد من النجوم أبرزهم محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود بزاوي، أحمد بدير، وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم حول حقبة زمنية قديمة في عام 1942، فترة الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في إطار من الأكشن والتشويق.

المسلسل يتناول قصة يوسف الذي يُتهم بإنهاء حياة والدته، مما تدفعه الظروف للسفر والتخفي في عدد من الدول الأفريقية، حتى يغوص في عالم العصابات.

كانت مي عمر، حصدت جائزتين، الأولى أفضل ممثلة في رمضان 2024، والثانية التميز باخيتار الجمهور، وذلك عن دورها في مسلسل نعمة الأفوكاتو .

ووجهت مي عمر الشكر وقتها لكأس إنرجي، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" شكرا كأس أنرجي جائزه أفضل ممثله في رمضان ٢٠٢٤ عن مسلسل نعمه الافوكاتو بتصويت الجمهور وجائزه التميز بإختيار النقاد ".

وأضافت في رسالتها، قائلة:" شكرا لثقه الجمهور و تصويتهم و يارب دايما أكون عند حسن ظنكم ".

مسلسل «نعمة الأفوكاتو»

مسلسل نعمة الأفوكاتو، تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وتجسد مي عمر خلاله دور "نعمة"، محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي ستكشفها الأحداث.

مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة مجموعة من النجوم وهم: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى.

وكانت “مي” كشفت عن أصعب المشاهد في مسلسل نعمة الأفوكاتو، قائلة:" مشهد إني بنزل لتربة حقيقية وزاهر بينزل بيرمي السجادة ويطلع يقفل، وقالوا لي فيه أوضة جوا استخبي فيها علشان رجلي متطبعش وخبوني بالداخل وبعدين هو قفل”.

وتابعت مي عمر: "انا أول ما قفل جالي نوبة ومحدش فتح فقولت أن فيه كارثة حصلت برا وسابوني تحت.. وانا بكره الضلمة والأماكن الضيقة".

وأردفت الفنانة مي عمر: "والمشهد اتعاد كذا مرة لأني كنت بعيط وأصرخ وأطلع والمخرج بدأ يقول يلا أنا عايز أصور".