شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شاهين ابن شقيق إلهام شاهين وعروسه يحتفلان بعقد قرانهما (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مدير التصوير محمود شاهين بعقد قرانه على عروسه مها جبريل وسط حضور الأسرة والأهل والأصدقاء المقربين، وحضرت خالته المخرجة منال الصيفي، والفنانة إلهام صفي الدين ابنة عمته.

محمود شاهين ينتمى لعائلة فنية كبيرة، حيث إنه ابن المنتج أيمن شاهين وابن شقيق النجمة إلهام شاهين، وعمه الفنان أمير شاهين، كما أنه حفيد الفنانة الراحلة زهرة العلا والمخرج حسن الصيفي، وبالتالي تعد المخرجة منال الصيفي خالته.

يذكر أن آخر أعمال محمود شاهين فى السينما هو فيلم "شقو" الذى عرض فى عيد الفطر الماضي، وهو من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.



محمود شاهين ابن شقيق الهام شاهين وعروسه يحتفلان بعقد قرانهما



محمود شاهين ابن شقيق إلهام شاهين وعروسه يحتفلان بعقد قرانهما