صيحة الريش تلازم رحمة رياض في إطلالاتها.. شـ ـاهدوا

ميرنا وليد - بيروت - تلجأ الفنانة العراقية رحمة رياض لإعتماد إطلالات راقية وأنيقة بشكل أساسي، وعادة ما تبرز حسن إختيارها وتنسيقها للوكاتها.



وبنظرة على حسابها، نجد أنها من محبي صيحة الريش، وتعتمدها بشكل دوري بإطلالاتها، وبأساليب مختلفة، فقد أطلت مرة بفستان بتنورة كاملة من الريش، بينما أطلت مرة أخرى ببلايزر بريش على أكمامها فقط.

وكانت رحمة رياض قد شاركت الجمهور صورة جديدة عبر خاصية القصص القصيرة، تجمعها بزوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم، وهما يتنزهان بأحد الشوارع.

وقد علقت رحمة على المنشور واصفة زوجها بأجمل الكلمات، وقالت :"رفيق دربي، هو أحب الناس لقلبي".