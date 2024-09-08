نسرين طافش تختار حقيبة من Hermes وسعرها سيصـ ـدمكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة نسرين طافش بإطلالة صيفية وردية بإمتياز وشاركت بعض الصور على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لإبراز ذلك خلال تواجدها في عطلتها الصيفية في مدينة كان الفرنسية.

إطلالتها عبارة عن تنورة وكروب توب من Dolce & Gabbana ونسقتها مع حقيبة يد باللون الوردي من العلامة التجارية الاشهر حول العالم والاغلى Hermes اذ وصل سعرها الى 101 ألف جنيه اي حوالي 2084 دولار أميركي .

و تفاعل الجمهور مع الاطلالة ورأى المعلقون انها تبدو كالأميرات بهذه الاطلالة الناعمة واللافتة جداً.