معتصم النهار يعلن عن مشاركته في عمل مصري قريبًا

عبر الفنان معتصم النهار عن سعادته بتكريمه كأفضل ممثل عربي لعام 2024 في مهرجان الفضائيات العربية عن دوره في مسلسل «لعبة حب».

وأكد معتصم خلال لقاءه مع موقع بصراحة اللبناني أن النجاح والتكريم في مصر له مذاق آخر قائلًا: «مبسوط وفخور بنفسي اني بتكرم للمرة الثانية بمهرجان الفضائيات العربية في مصر».

وكشف معتصم خلال اللقاء عن بعض من الكواليس المضحكة بينه وبين الفنانة السورية «نور علي» والتي شاركته بطولة المسلسل وقال: «بباركلها على التكريم أولا لأنها تستحق لكن بفتكر بالكواليس إني كنت بحب أستفزها كتير لأنها تستفز بسهولة وبسرعة مني وفي مواقف كتير بيننا حلوة بالكواليس».

وكشف النهار خلال لقاءه أنه يستعد للمشاركة في عمل مصري قريبا وأنه يستعد أيضا لمسلسل برمضان 2025 من انتاج صادق الصباح ومن إخراج إيلي سمعان ويشاركه البطولة الفنان عابد فهد والفنانة دانييلا رحمة.

يذكر أن مسلسل «لعبة حب» الذي نال عنه التكريم «معتصم النهار» مأخوذ عن المسلسل التركي الذي حقق نجاحًا كبيرًا حب للإيجار، والمسلسل العربي من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم معتصم النهار، نور على، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبدالسلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس وبمشاركة حسام تحسين بك، والمسلسل من إخراج فيدات أويار.

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