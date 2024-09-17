ياسمين عبد العزيز تدعم شيرين بفيديو وتعليق

القاهرة - الخليج 365
حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز على دعم مواطنتتها الفنانة شيرين عبد الوهاب في ظل أزماتها المستمرة من شركة "روتانا" التي تمنعها من طرح أغانيها وتتخذ بحقها إجراءات صارمة وقاسية.وعلى الرغم من سياسة حذف الأغاني التي تفرضها "روتانا" على المغنية المصرية إلا أنها تنجح في تسريب أغانيها الجديدة عبر وسائل السوشيال ميديا والتي تحقق من خلالها نجاحاً باهراً وانتشاراً واسع بين محبيها من الجمهور والنجوم ومن بينهم النجمة ياسمين عبد العزيز التي حرصت على دعمها بطريقتها الخاصة.
وشاركت ياسمين متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو لأغنيتها الجديدة "عودتني الدنيا" التي طرحتها الأسبوع الماضي، وأكدت إعجابها بالأغنية وكلماتها التي تمسها بقورة من خلال تعليق مقتضب كتبت فيه "الله يا شيري".
من جهة ثانية، تستعد ياسمين للبدء بتصوير مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"كإسم مبدئي، وستنافس من خلاله ضمن موسم دراما رمضان 2025، وهو من تأليف الكاتب المصري عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة "سينرجي"، ولم يتم تحديد النجوم المشاركين معها في بطولة العمل.
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