"ماستر كلاس" للمؤلف محمود حمدان على هامش الدورة الخامسة لمهرجان المسرح العربي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي عن تقديم ماستر كلاس للمؤلف محمود حمدان، علي هامش فعليات الدورة الخامسة من المهرجان، والتي تحمل اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديميةالفنون واشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

المؤلف محمود حمدان

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وحصل علي جائزة أفضل ممثل في مهرجان أفلام المبدعين العرب عام 2009، وحصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة بأكاديميه الفنون عام 2011 ومن أعماله الدرامية مؤلفا مسلسل يوميات زوجة مفروسة أوي ج3، وفيلم الديزل، ومسلسل عوالم خفية، ويشارك حاليا في تأليف مسلسل فهد البطل ليتم تقديمه في دراما رمضان 2025، وشارك بالتمثيل في مسلسل إلا أنا، واختراق وغيرها من الأعمال.

جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 7 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفلي إفتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية ، أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، و يُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم في وقت لاحق.