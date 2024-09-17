"المهن السينمائية" ترشح "رحلة 404" لتمثيل مصر في "الأوسكار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت نقابة المهن السينمائية، عن ترشيح فيلم "رحلة 404"، لتمثيل مصر في جائزة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المعروفة باسم جائزة الأوسكار.

وأصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا صحفيا، جاء فيه أن الفيلم تم اختياره من قبل لجنة مُشكلة من السينمائيين والنقاد المستقلين، وفاز "رحلة 404" بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة.

"رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، ومشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين بعضهم ظهر كضيف شرف، بينهم: محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فراج، حسن العدل، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، ملك بدوي، شادي ألفونس، نورا شيعشع، جيهان الشماشرجي. وتدور أحداثه حول غادة التي تستعد للسفر لقضاء فريضة الحج، ولكن تتعرض لظرف يعيدها لأحداث في الماضي أرادت التطهر منها.