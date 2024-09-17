"32 مليون و584 ألف".. مصطفى كامل يكشف عن إيرادات النقابة من حفلات الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن الإيرادات التي حققتها النقابة من حفلات الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية، وذلك بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين في مقر النقابة بمنطقة وسط البلد.

وعن إيرادات حفلات الساحل الشمالي قال: "الساحل السنة اللي فاتت جايب 20 مليون و800 ألف جنيه، لغاية النهاردة أرصدة الساحل الشمالي 32 مليون 584 ألف جنيها، كلنا عايزين نشتغل لكن الفنان عرض وطلب سواء مطرب أو ممثل، وشخصيًا من بعد ما دخلت النقابة اخدت قرار إني أقلل من المداخلات التليفزيونية لأن فيه ناس بتكون عايزاك طول النهار تتكلم عن اللي اتجوزت وخلفت، وأنا كان همي نصلح حال المؤسسة".

كما يكشف المؤتمر العديد من الحقائق التي تتعلق بعدة أمور تخص ما مرت به النقابة خلال الفترة الماضية، أبرزها أزمات الفنانين منهم: محمد فؤاد، وهيفاء وهبي، مغني المهرجانات حسن شاكوش، وأخيرًا أزمة الفنان سعد الصغير.

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