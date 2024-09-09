وليد عونى: ندعم القضية الفلسطينية بسلاح الفن

ياسر رشاد - القاهرة - مصر رائدة المسرح بالوطن العربى.. وما زالت الأفكار رجعية تجاه الرقص الحديث

حفر المخرج ومصمم الرقص اللبنانى وليد عونى، اسمًا بارزًا على الساحة الدولية، فهو أحد أهم رواد الفن فى العالم العربى، ورائد لفن الرقص الحديث، استطاع بموهبته أن يجوب البلدان ويحصد العديد من الأوسمة والجوائز العالمية من فرنسا وبلجيكا ولبنان وغيرها، إذ نال وسام الشرف برتبة فارس من الحكومة اللبنانية، ووسام الأدب والفن برتبة فارس من الحكومة الفرنسية، ووضع بصمته فى مصر بتأسيس فرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى التابعة لدار الأوبرا المصرية عام 1993، تتبع دار الأوبرا المصرية، حيث قدمت أول عروضها «تناقضات»، ليبدأ بعد ذلك رحلة انطلاقته فى مصر ليضع بصماته الخاصة.

أبهر وليد عونى، الجمهور فى افتتاح مهرجان المسرح التجريبى فى دورته الـ31، من خلال تقديمه لعرض «صدى جدار الصمت» الذى تدعم به القضية الفلسطينية، كما تم تكريمه خلال المهرجان.

«الخليج 365» التقت المخرج وليد عونى، الذى تحدث معنا عن مسيرته، والعرض المسرحى وتكريمه بالمهرجان.

< حدثنا عن كواليس عرض «صدى جدار الصمت»؟

- مع وجود فكرة الإبادة والاحتلال الإسرائيلى لفلسطين، كانت الفكرة واضحة، والأهم بالنسبة لى هو خروج عرض دون أن تكون هناك ملابسات سياسية، وأن يكون الموضوع غير مباشر، ولذلك ذهبت لقراءة مسرحية تجريبية رمزية لخروج عرض غير مباشر، وأهم الأدوات التى عملت بها هى كيفية اختيار الموسيقى، لكونها الإلهام الأول والأخير بالنسبة للأفكار والرؤى أو المشهدية والموسيقى هى التى تحركنى فى الأول، وأول اثنين قدموا أغانى فلسطين هما أم كلثوم التى غنت أصبح الآن عندى بندقية وراجعين بقوة السلاح، وفيروز التى غنت أكثر من ثلاث عشرة أغنية.

وكذلك كتبت الأفكار والمشاهد فى البداية، لكنى لم أقرر أى مشهد قبل الآخر وهو ما يقال عنه القراءة المسرحية وهى التحضيرات التى أقوم بها، وكذلك ربط الفقرات ببعضها بعض، وهو ما يعطينى الانسيابية الحركية.

< ما الصعوبات التى قابلتك فى التحضيرات؟

- هناك صعوبات بكل تأكيد خاصة فى طريقة تناول العرض بصورة مباشرة، بحكم أن هناك أرضًا محتلة وهناك عدوًا، كان يجب الانتباه للموضوعات السياسية، لذلك عندما طلبوا منى تقديم عرض عن فلسطين شعرت بالخوف لأنه إحساس متناقض لتقديم عرض وفى الوقت نفسه يكون هناك أطفال تقتل ونساء تغتصب ورجال تنزح من بيوتها، ولكن هذا الذى أستطيع تقديمه أن أذهب إلى الرمزية، فلا أستطيع أن أتدخل تدخلًا سياسيًا مثلًا، لذلك أعمل على تقديم ذلك من خلال لوحات فنية، وهذا دفعنى للحديث بصورة أكبر عن الضمير الإنسانى.

< كيف ترى دور الفن والمسرح بشكل خاص فى دعم القضية الفلسطينية؟

- هناك الكثير من العروض التى قدمت من أجل دعم القضية الفلسطينية، ولكن ليس بشكل كاف ونحتاج المزيد من العروض لدعم القضية بطرق جيدة وغير مبتذلة، والفن رسالة إبداع، والفنان يجب أن يعلم أين يعيش ولماذا يعيش وما الرسالة التى يقدمها، وكيفية تقديم الإبداع، مضيفا أنه لديه رسالة يريد تقديمها لدعم القضية الفلسطينية، من خلال عرض «صدى جدار الصمت» هو العرض السادس عن القضية الفلسطينية، الذى أقدمه، وكان أول عمل أقدمه هو عرض يحمل اسم (الرقم التاسع)، وكان يتخلله مجازر صبرا وشاتيلا ومشاهد النزوح والتهجير، وبعد أن وصل إلى مصر بعد مرور ٥٠ سنة على النكبة قدمت عرض (أغنية الحيتان)، حيث أرى أن الفنان له كلمته الحرة والقوية أكثر من أى قلم أو أى مقال أو شىء آخر، وخصوصًا أننا نعيش فى زمن السوشيال ميديا وأصبحنا نعيش كل الأحداث مباشرة فى أى وقت وفى كل مكان وتنقل لنا الأحداث من قلب الوقائع بحقيقتها دون أى تزييف، وعروضنا الداعمة لدولة فلسطين، تواجه بالتعتيم فى الخارج.

< كيف نواجه ذلك التعتيم؟

- يجب أن تتم إقامة فعاليات من قبل المؤسسات الكبرى مثل الجامعة العربية، وتقديم عروض تتحدث عن قضيتنا.

< كيف استقبلت خبر تكريمك من المهرجان التجريبى؟

- التكريم من المهرجان التجريبى التابع لوزارة الثقافة، هو فخر وتتويج لمسيرة تصل إلى 32 عامًا فى مصر قدمت خلالها العديد من العروض، وقدمت قبل ذلك سبعة افتتاحيات للمهرجان التجريبى، وحصلت على ثلاث جوائز من المهرجان التجريبى، وهو فخر كبير لى.

< كيف ترى دور المسرح فى الوقت الحالى كأداة للتنوير ومناقشة القضايا الاجتماعية؟

- مصر تظل رائدة المسرح فى الوطن العربى، والمجتمع يتغير، ولا نستطيع أن نقول المسرح العربى فى طريقه للانحدار أو فى طريقة للتقدم، لأن كل مرحلة لها متطلباتها، وهناك دول عربية انحدر دور المسرح بها نتيجة للحروب التى تعيشها مثل، لبنان وسوريا والعراق وليبيا واليمن، وهناك منهجية لمحو هويتنا عبر الانشغال بالحرب التى تقضى على الثقافة العربية، ويأتى من بعدها بلاد الخليج فى التطوير المسرحى.

< كيف ترى دور المهرجانات فى الحياة المسرحية؟

- دور المهرجانات مهم جدًا لدعم الحياة المسرحية، مثل المهرجان القومى والمهرجان التجريبى ومهرجان السينما ومهرجان أولادنا، الذى قدموا حراكًا قويًا، ولكن يجب ألا ينتهى دور المهرجانات بختامها، ويجب أن يكون له تابعيات حتى ينجح فى الدورات القادمة.

< كيف ترى مستوى الرقص المعاصر فى الوقت الحالى؟

- كنت أتمنى أن يكون أقوى من ذلك، إذا كان الرقص المعاصر أو الرقص المسرحى حديث، وفرقة الرقص المصرى الحديث، معروفة فى الدول العربية والأجنبية أكثر من مصر، وعندما أذهب لسلطنة عمان أو باريس أو ألمانيا، يبهر الجمهور بالرقص المصرى الحديث، ونحن بمصر لم نأخذ الفرصة لكى نكون بحجم شهرتنا فى الخارج.

< لماذا لم يأخذ الرقص المصرى الحديث شهرته بمصر مثل شهرته بالخارج؟

- نتيجة خوفهم من المواطنين لعدم فهم فلسفة الرقص الحديث، وهذا خطأ لكوننا نحن من نقوم بتطوير الثقافة، والرقص الحديث هو من يجعل الجمهور يبحث ويفكر أكثر، وكذلك فكر الرفض ضد الرقص ما زالت موجودة، والكثير من الجمهور يختار رقص البالية أكثر من الرقص المصرى الحديث، رغم أن رقص الباليه هو رقص أجنبى.

< ما الفلسفة التى أسست عليها أسس الرقص الحديث بمصر؟

- كل العروض التى اقدمها لها جدليات، لكى تنال أعجاب كل الطبقات، وهناك أوقات، وبنيت فلسفتى حينما اقتربت من «بينا باوش» فترة من الفترات ودخلت ورشًا فنية معها، وكنت أميل إلى وجهة نظرها فى الرقص أكثر حتى من موريس بيجار؛ على سبيل المثال فى عرض «خيال المآتة» كانت مدته ثلاث ساعات؛ كنا نعمل مع الجمهور يبدأ العرض ساعة من التحدث والشغل مع الجمهور؛ ثم يتغير أسلوبى فى العروض المتتالية «فيروز هل ذرفت عيونك دمعة»؛ «رائحة الثلج»؛ «قاسم أمين»؛ لا يمكن أن تجدين حركة فى قلب العروض متكررة مع حركة بعرض آخر؛ وبالتالى أحاول دائمًا شرح كيف يذهب المصمم إلى المشهد والرؤية والمعنى حول العرض؛ فى شادى عبدالسلام لن تجديه, ستجدين روحه لا أحب أن يكون لدى أسلوب معين، بينما أسعى لتقديم رؤية مختلفة, لذلك كتب فى توصياته أو فى الخطاب الذى سيلقيه يوم الاحتفال ضرورة العمل على العاطفة, لأن العاطفة غائبة فى معظم العروض, هم لا يشعرون بما يقدمونه.

< هل تعتمد عروض الرقص على الأفكار وليس الدراما؟

- نحن لا نقدم دراما ولا يجب أن نقدم دراما؛ لأن الدراما أقرب للمسرح؛ خيوطنا ألا نتحدث, أخلق محتوى بالحركة أن نتكلم بلا كلام؛ نحن نصنع مشاهد مسرحية بالحركة الراقصة من الممكن أن يضاف لعرض الرقص مطرب أوبرا لكن ليس حوارًا مسرحيًا دراميًا.

< ما نصيحتك للشباب المسرحيين؟

- أتمنى أن يصبح الشباب محررين الفكر ونهتم بالإرث الثقافى والهوية الثقافية الشرقية المصرية ونذهب بعيدا بأفكارنا الفنية ولكن نتمسك بالهوية، وأرى أن العالم بالفعل أصبح صغيرًا جدًا والتطلع للأفكار الخارجية أصبح سهلًا ويساعد على الحصول على أفكار جديدة ومتطورة، فأتمنى التحديث وليس طمس الهوية، والفنان الحقيقى دوره هو الحفاظ على الهوية.