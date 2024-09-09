أحمد حاتم يحارب الجن فى «عاشق»

ياسر رشاد - القاهرة - يطل النجم أحمد حاتم على جمهوره من خلال فيلم «عاشق» المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، بعدما حقق نجاحا كبيرا فى مسلسل «عمر أفندى».

تدور أحداث فيلم «عاشق» فى إطار رومانسى، تجمع قصة حب تنتهى بالزواج بين شاب وفتاة «أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد»، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان، ولكنه إدمان من نوع آخر، وتداخله الإدمان مع الجن.

وظهر النجم أحمد حاتم، فى «البوستر» الرسمى المعلن للفيلم، وهو يضم بأيدى أسماء أبواليزيد بوسط البحر، كما يظهر حاتم فى بضع لقطات كأنه يظهر بشخصيتين، مما يجعل الجمهور فى حالة من الإثارة والتشويق وترقب لأحداث الفيلم خاصة بعد تألق «حاتم» فى مسلسل «عمر أفندى» الذى تفاعل معه الجمهور بشكل جذاب.

واعرب الفنان أحمد حاتم، عن سعادته الكبيرة حول ردود الفعل الواسعة التى لاقت مسلسل «عمر أفندى»، متمنيًا أن ينال فيلم «عاشق» إعجاب الجمهور وتجديد ثقة الجمهور من خلال الفيلم بعد نجاح مسلسله الأخير، ويضم فيلم عاشق عدد كبير من الفنانين من بينهم، أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومحسن محيى الدين وكريم قاسم وعدد آخر من الفنانين.

يُذكر أن فيلم «عاشق» مؤجل طرحه منذ سنوات حيث سبق لأحمد حاتم أن أشار إليه خلال حضوره حفل ختام الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى 2020، عندما ظهر على السجادة الحمراء بقميص أبيض كتب عليه كلمة «عاشق».

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم مسلسل «عمر أفندى» والتى تدور قصته حول «على التهامى» الشاب الثلاثينى المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه، وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذى كان منقطعا عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سردابا سريا فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضى، إبان الاحتلال الإنجليزى لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان فى ما مضى «بانسيون»، تتوالى زياراته واكتشافاته وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذى يربط بين زمنين.