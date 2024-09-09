شروط دخول حفل حنان ماضي في الساقية

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة حنان ماضي، لاحياء حفل غنائي بساقية عبدالمنعم الصاوي، في الثامنة مساء الخميس 12 سبتمبر الجاري، بقاعة الحكمة وسعر التذكرة 200 جنيه.

ومن المقرر أن تقدم حنان ماضي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

قواعد دخول الحفلات في الساقية:

دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.

ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر

معلومات عن حنان ماضي

بدأت مسيرتها الفنية عام 1989، وحققت شهرة جيدة خلال فترة التسعينيات.

كانت بداية تألقها الفني مع تتر مسلسل اللقاء الثاني، وعرفها الجمهور من خلال تتر مسلسل المال والبنون.

ساهمت مع زوجها السابق الموسيقار ياسر عبد الرحمن في تقديم 4 ألبومات، منها: "ليلة عشق 1992، احساس 1996، شباك قديم 1999".