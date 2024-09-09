انطلاق مسلسل أميرة الدراما إيمان العاصي "برغم القانون" على شاشة "ON" الاحد المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - النجمة تقدم دراما جذابة تسلط الضوء على تحديات المرأة المعاصرة

أميرة الدراما تتألق في دور المحامية.. والعمل يحمل عناصر التشويق والإثارة

وسط أجواء تنافسية حامية، ينطلق مسلسل "برغم القانون" بطولة النجمة إيمان العاصى، ليقدم تجربة درامية فريدة من نوعها، حيث يعرض العمل على شاشة قناة "ON" بداية من يوم الأحد 15 سبتمبر، بينما يعرض على منصة و"اتش ات" يوم 14 سبتمبر، ويستعرض المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية الهامة، ويحمل في طياته الكثير من التشويق والإثارة.

وتقدم أميرة الدراما إيمان العاصي في مسلسل "برغم القانون" أداءً استثنائياً يجسد عمقاً في التعبير عن مشاعر الشخصية التي تجسدها، وهى شخصية المحامية التي تواجه تحديات صعبة في حياتها الشخصية والمهنية، وتتطلب الشخصية نجمة قادرة على الانتقال بسلاسة بين المشاعر المتضاربة، وهذا ما تقدمه إيمان بإتقان، مما يجعل الشخصية أكثر واقعية ومقنعة، وهذا ما ظهر فى برومو العمل الذى حمل كثيرا من التشويق والإثارة.

وتتضمن شخصية النجمة إيمان العاصي في المسلسل العديد من المشاهد الصعبة التي تتطلب منها التعبير عن مجموعة واسعة من العواطف، من الحزن واليأس إلى القوة والإصرار، وقد نجحت إيمان في تجسيد هذه المشاهد ببراعة، وفق ما ظهر فى برومو المسلسل.

ويعتبر دور إيمان العاصي في "برغم القانون" من الأدوار المحورية التى قدمتها فى تاريخها الفنى حيث يحمل جزءًا كبيرًا من القصة والحبكة الدرامية المختلفة.

كما تظهر ايمان بلوك جديد ومختلف عليها تماما، خاصة وأن هذا العمل يعد البطولة المطلقة لها فى عالم الدراما، وتعد أميرة الدراما ايمان العاصى من أبرز نجمات جيلها، وتتمتع بحضور طاغٍ وموهبة استثنائية وأداء مميز وتمتلك قدرات تمثيلية تضعها فى الصفوف الأولى.

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.