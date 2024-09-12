السوبرانو العالمية فاطمة سعيد في قصر عابدين.. الموعد وأسعار التذاكر

ياسر رشاد - القاهرة - ليلة بين جدران قصر عابدين التاريخية وساعات من النغمات الساحرة مع السوبرانو فاطمة سعيد مع الموسيقار نادر عباسي، ضمن حفلات نهاية الموسم الجاري.

موعد ومكان حفل فاطمة سعيد في قصر عابدين

يقام حفل السوبرانو فاطمة سعيد في 26 سبتمبر الجاري، داخل قصر عابدين، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

قسمت أسعار التذاكر في 4 فئات الأولى 3000 جنيه، الثانية 4000 جنيه، الثالثة 6750 جنيه، والرابعة والاخيرة 10 آلاف جنيه.

نبذة عن فاطمة سعيد

تلقت فاطمة سعيد أولى دروسها في الغناء في سن الرابعة عشرة من السوبرانو نيفين علوبة في مدرسة الأوبرا المصرية. بعد ثلاثة أشهر، غنت في حفل عيد الميلاد لهذه الأوبرا. درست الغناء من عام 2009 في جامعة هانس ايسلر للموسيقى في برلين، حيث حصلت على بكالوريوس الموسيقى عام 2013. صعدت إلى الصدارة في تفسيرها لشومان ليدر في مهرجان بون شومان من 29 مايو إلى 9 يونيو 2013. ثم حصلت على منحة دراسية من لا سكالا في ميلانو. أخذت دروس الأوبرا في المدرسة الدولية، حيث كانت أول سوبرانو من مصر هناك.

كما تشارك في العديد من المهرجانات، مثل باد كيسينغن و مهرجان شومان في بون ومهرجان إسطنبول الغنائي.

في أغسطس 2019، قدمت قداس موتسارت في قاعة ألبرت الملكية وبي بي سي برومز، ورافيل شهرزاد مع أوركسترا الشانزليزيه، و غابرييل فوري قداس في كونسيرت جيباو في أمستردام، بالإضافة إلى السيمفونية 4 لماهلر في المسرح الغنائي لكالياري.