مهرجان ميدفست مصر| كريستوف صابر يوجه نصيحة لصناع الأفلام: "لا تشعروا بالإحباط"

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم صباح اليوم السبت، ماستر كلاس مع المخرج السويسري المصري كريستوف صابر، على هامش فعاليات ملتقى اليوم الثالث من ميدفست- مصر، دار النقاش حول عملية صناعة الأفلام التسجيلية والروائية من خلال عمله في دول مختلفة.

وروى كريستوف صابر، خلال جلسته عن تجربته في صناعة أول فيلم قصير له قدم منه نسختين، الأولى وهو في عمر ال ١٨ عاما، ونسخة آخرى عندما بلغ ال ٢٣ عاما، والذي حصل من خلاله على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان الجونة في دورته الأولى عام ٢٠١٧.

وأشار صابر، في لقاؤه أن سبب تقديمه نسخة آخرى من الفيلم، لكون الأولى كان خلالها صغيرا في السن ولم تنضج تجربته السينمائية بالشكل الذي يرضيه، حيث قام خلاله بعمل جميع مراحل صناعة الفيلم بمفرده من تصوير ومونتاج وغيرها، لذلك كان لديه حرص كبير على تقديم نسخة أفضل وأكثر جودة في المرة الثانية التي حصل فيها على جائزة مهرجان الجونة.

ووجه صابر، نصيحة إلى صناع الأفلام نحو ما يواجهونه من تعثرات خلال صناعة مشاريعهم السينمائية، وأن لا يصابوا بالإحباط ويستمرون في العمل بدأب وشغف عليها، مشيرا إلى تجربته الخاصة والتي ذكر فيها أنه أصيب بالإحباط لمدة عام لكنه قاوم تلك الحالة بعد ذلك وعاد للعمل على مشروعاته السينمائية.

من هو كريستوفر صابر؟

كريستوفر صابر من مواليد القاهرة، أكمل دراسته الجامعية بالقاهرة عام 2009، ثم أكمل دراسة قصيرة في صناعة الأفلام الرقمية في الولايات المتحدة، قبل أن يتم قبوله في قسم السينما بجامعة الفنون والتصميم في لوزان بسويسرا عام 2010.

كتب وأخرج العديد من الأفلام الروائية والوثائقية والتجريبية. في عام 2014، تخرج من كلية الفنون والتصميم بمرتبة الشرف الأولى. تخصص في أفلامه وحصل على دبلومة، وتم اختيار فيلمه الوثائقي وادي الملح لجائزة هوت دوكس عام 2016.

ملتقى ميدفست مصر

جدير بالذكر أن ملتقى ميدفست- مصر هو أول ملتقى سينمائي للأفلام القصيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسس في عام 2017، يستكشف المهرجان التداخل بين السينما والصحة، حيث يستخدم الأفلام السينمائية كوسيط ووسيلة لرفع الوعي بالقضايا الصحية الهامة.

يُقام المهرجان في الفترة من 12 لـ 15 سبتمبر الجاري، في الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة في ميدان التحرير، يجمع الملتقى عشاق السينما من صناع الأفلام والأطباء.

ويهدف إلى مشاركة القصص الإنسانية مع الجمهور والطلاب والفنانين وصناع الأفلام والأطباء وخاصة الأطباء النفسيون، من خلال ورش عمل مختلفة، وحلقات نقاشية وعروض أفلام تعمل على مناقشات موضوعات غير مقبولة مجتمعيا بإرساء دعائم نهج أكثر قبولا للجمهور العام في جميع أنحاء مصر والعالم.