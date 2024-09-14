الأربعاء.. القومي للسينما يفتتح أسبوع أفلام التراث المصري بمكتبات مصر المتنقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر أسبوعا سينمائيا يعرض خلاله مجموعة من الأفلام التي تتناول الحرف التراثية والعادات المرتبطة بالمناسبات المصرية .وذلك للمرة الأولي بمكتبات مصر المتنقلة وعددها ٢٠ مكتبة موزعة علي محافظات مصر المختلفة. ويأتي ذلك في إطار الفعاليات المشتركة المقرر إقامتها شهريا بمكتبة مصر العامة.

ويفتتح أسبوع أفلام التراث الأربعاء الموافق ١٨ سبتمبر في الساعة الواحدة ظهرا .بمكتبة مصر العامة بالدقي. ويختتم في ٢٦ سبتمبر. يعرض خلال أسبوع التراث ١٤ فيلم منهم أفلام الخيامية والعقادين وفن الفلاحين والقلة وسحر الاواني ومملكة الحسين وجبل الطير وفن العرايس وبيت جميل وفيلم شد الحبل وفيلم زخارف عربية وفيلم في رحاب الحسين وفيلم سكر معقود.

يعرض خلال الإفتتاح فيلم (سكر معقود) للمخرجة مني رياض والذي يتناول حرفة صناعة الحلوي وإرتباطها بالمناسبات الدينية.

وعقب العرض تعقد ندوة الإفتتاح والتي تستضيف كلا من د.عزة رياض عبد الباري الباحث في الفنون التراثية بأكاديمية الفنون .ود.نجلاء احمد حسن باحث انثربولوجيا الثقافة الافريقية وكبير باحثين بوزارة الثقافة ، وتدير الندوة الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف وذلك للحديث عن(التراث المصري ودور المكتبات في الحفاظ عليه). وذلك بحضور د.حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما ومعالي السفير رضا الطايفي رئيس مجلس أمناء مكتبة مصر العامة والأستاذة رانيا شرعان مديرة المكتبة .

جدير بالذكر أن الفعاليات المشتركة مع مكتبة مصر العامة بالدقي تأتي ضمن الأنشطة الخارجية لمركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما .يشرف علي الفعاليات الكاتبة /أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

الحضور مجاني للجمهور العام ومحبي السينما.