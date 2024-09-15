"سنة أولى خطف" يطيح بمفوض روتانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت شركة روتانا، أن محمد حلمي السيد الغزالي المفوض العام للشركة بمصر، لم يعد يحق له تمثيل الشركة بأي صفة كانت وليس من حقه إصدار أي بيانات عنها.

الشركة في بيان صحفي، علقت على ما أعلنه المفوض السابق بها في بيان صحفي أصدره، بشأن صدور أمر بضبط مخرج ومنتج ومؤلف بتهمة النصب على روتانا في 15 مليون جنيه، مؤكدة أنها لم تقم بإصدار أي بيان من أي نوع بخصوص هذه الواقعة، سواء من مجموعة روتانا للإعلام، أو روتانا ستوديوز دبي وروتانا الدولية للإنتاج والتوزيع الفني وقنوات روتانا، أو وروتانا ستوديوز مصر .



مصدر في غرفة صناعة السينما، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال "لم تصلنا أي شكوى رسمية تخص الفيلم، من شركة روتانا".

وتابع: "الخلاف القائم، وفقا لما وصل لنا من معلومات، يدور حول فيلم (سنة اولى خطف)، الذي قام ببطولته الفنان بيومي فؤاد، والفنانة مي كساب، إذ تؤكد الشركة في بلاغها، أنه يقوم على نفس السيناريو، الذي تم التعاقد على تقديمه مع منتج ومخرج الفيلم، والمؤلف، تحت عنوان آخر وهو (عايزين بابا وماما)، ومازالت التحقيقات جارية في البلاغات المقدمة للجهات القضائية بشأن ذلك"

فيلم سنة أولى خطف، عرض في نوفمبر 2023، بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نائلة عارف، إيمان يوسف، عصام شاهين، سيناريو وحوار باسل مجدي، إخراج أسامة عمر.