المشرف العام لإنتاج مسلسل "إش إش" يكذب واقعة تعدي محمد سامي على فريق الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نفى المشرف العام على إنتاج مسلسل "إش إش"، الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، بتعدي المخرج محمد سامي على فريق إنتاج المسلسل.

وكتب أيمن شوقي، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "بصفتي المشرف العام على إنتاج مسلسل إش إش للنجمة مي عمر أريد التوضيح أن ما تتداوله بعض المواقع عن إعتداء السيد المخرج أ. محمد سامي على فريق الإنتاج هو افتراء تام ولم يحدث وهذه الأخبار عارية من الصحة، وما هي إلا حملات تشويه مأجورة وما بين الأستاذ محمد سامي وفريق الإنتاج كل المحبة والاحترام وستتخذ شركة الإنتاج الإجراءات القانونية ضد هذه المواقع".

مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، وتدور أحداثه حول راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التليفزيونية، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن محمد سامي تعاقد مؤخرًا على إخراج مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

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