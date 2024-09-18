محمد سعد يعتذر عن المشاركة في موسم رمضان 2025

الفنان محمد سعد اعتذر عن عدم المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، رغم إعلانه قبل فترة عن التحضير لعمل يعود به للمشاركة في دراما رمضان 2025، بعد تغيبه عن موسم رمضان الماضي.

وبرر سعد اعتذاره عن عدم الظهور في رمضان المقبل بانشغاله في التحضير لفيلمه الجديد "الدشاش"، الذي يعود من خلاله الى السينما، بالإضافة إلى عدم استقراره على سيناريو جيد، يستطيع عبره المنافسة بقوة، خاصة بعد فشل مسلسله الأخير "الحاج إكسلانس"، الذي عُرض في رمضان 2023.

فيلم "الدشاش" يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وتتشارك زينة في بطولته مع محمد سعد، في تعاون هو الثاني لهما بعد 16 عاماً على تقديمهما فيلم "بوشكاش"، الذي عُرض في 2008 وحقق نجاحاً ملحوظاً وقتها.

ويشارك محمد سعد وزينة في بطولة الفيلم كلٌ من: نسرين طافس، نسرين أمين، وليد فواز، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، رشوان توفيق، ومحمد يوسف أوزو، وهو من تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

ويُعيد "الدشاش" محمد سعد إلى السينما بعد غياب خمس سنوات، منذ أن عُرض له في عام 2019 فيلما "الكنز 2" و"محمد حسين".

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