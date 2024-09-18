شيرين عبد الوهاب تجري عملية جراحية

علمنا بتواجد النجمة شيرين عبد الوهاب، فى أحد المستشفيات بمنطقة الدقى، ودخلت شيرين إلى المستشفى بعدد من الحقائب، وكانت تحمل فى يدها وسادة باللون الأبيض، لاجراء عملية جراحية حسب مصادر من داخل المستشفى.

وطرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أحدث أغنياتها، عودتني الدنيا، و الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت.

وطرحت شيرين عبدالوهاب الأيام الماضية ألبومها الجديد بعنوان «خلينا نحتفل»، وتم طرح 5 أغان منهم وهم: «بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا»، والتي تعاونت خلالهم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من بينهم تامر حسين، عزيز الشافعي، توما، وآخرهم تامر عاشور.

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