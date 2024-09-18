شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يحيى حفلاً غنائيًا فى أبو ظبى نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم ماجد المهندس، حفلاً غنائيًا، يوم 16 نوفمبر المقبل فى أبو ظبى، ومن المقرر أن يقدم باقة مميزة من أشهر أغنياته خاصة الخليجية المحببة لدى الجمهور.

وخاض النجم ماجد المهندس تجربة غنائية لم يقدمها من قبل، وقدم لأول مرة أغنية مصرية ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"، والأغنية تحمل اسم "لو زعلان" وأبدى النجم ماجد المهندس سعادته بتقديمها، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يخوض فيها هذه التجربة، ويقدم أغنية ضمن أحداث فيلم، مشيراً إلى أن الفكرة أعجبته، وتحمس لها فور عرضها عليه، وأكد أن سر تحمسه للأغنية أنها باللهجة المصرية، وقريبة جدا من لغة الشارع المصري وتشبه كثيرا المصريين.

وطرح النجم ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا عيونى" على "يوتيوب"، ويتعاون فى هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التى طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر.وأغنية "مسكين"، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي.

وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس و أغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر الماضى ، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.