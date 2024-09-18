أحمد السقا يعلق على مشاركة فيفي عبده في مسلسل "العتاولة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان أحمد السقا عن رأيه في مشاركة الفنانة فيفي عبده بالجزء الثاني من مسلسل "العتاولة "، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2025.

وقال "السقا" على هامش مهرجان الفضائيات العربية: شرف لينا طبعًا، أنها تبقى معانا الجزء التاني، مدام فيفي كلنا بنحبها، تتمتع بخفة ظل ووجودها في اللوكيشن بيضفي عليه حيوية".

وتم الإعلان عن التحضير لجزء ثان من مسلسل "العتاولة" مطلع شهر أبريل الماضي، من قبل المخرج أحمد خالد موسى عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق ونشر صورة الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل وأخرى تجمعه بالمنتج أنور الصباح معلقًا: "العتاولة رمضان 2025 إن شاء الله، أول جزء ثاني في حياتي مع ألذ شركة وألذ منتج وألذ نجوم وكرو".

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" حول قصة الشقيقين خضر ونصار، اللذان يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر، وشارك ببطولة العمل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال.

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