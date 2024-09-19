مي عمر تردّ على منتقدي عملها مع زوجها محمد سامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت النجمة مي عمر على انتقادات الجمهور لعملها مع زوجها المخرج محمد سامي، والتي ربطت نجاحها بتعاونها معه.

قالت مي خلال ندوة صحافية إنها لا تمانع في أن يُنسب جزء من نجاحها إلى زوجها، مشيرةً إلى أنه مخرج موهوب وناجح، وأي فنان يعمل معه سيستفيد من هذا النجاح.

وتابعت: “موضوع إنهم رابطين نجاحي بمحمد سامي دي حاجة تبسطني، هو مخرج وزوجي، بس الحقيقة أي حد يشتغل معاه بينجح”.

وأشارت مي عمر الى أن لمحمد سامي بصمة واضحة في أعماله الفنية، وأن العديد من الأسماء التي تعاونت معه نجحت بفضل رؤيته الثاقبة في الإخراج، قائلةً: “فكرة إني زوجته فده بيخلي الناس تربط نجاحي بيه وهي فكرة غير صحيحة أبداً، لأن الفنان ما ينجحش غير بدعم الجمهور، وهو الحكم الأول والأخير في نجاح أي فنان، وليس التعاون مع شخص بعينه، مهما كانت علاقته الشخصية أو المهنية”.

وعن تفاصيل مسلسلها الرمضاني “إش إش”، والذي تظهر فيه بدور راقصة، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، قالت مي عمر إن المسلسل يحمل العديد من المفآجات وخالٍ من أي مشاهد جريئة احتراماً للشهر الفضيل الذي نقدّمه خلاله. وأضافت: “مسلسلنا نازل في رمضان يعني مفيهوش أي جرأة احتراما للشهر الكريم، وإحنا بنتكلم عن حياة راقصة من زاوية مختلفة هتعجب الجمهور”.