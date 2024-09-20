الأحد.. فرقة التخت العربي تحيي حفل "يالا نغني" على المسرح المكشوف بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة التخت العربي للموسيقى والغناء العربي بقيادة الدكتور ياسر معوض تحت عنوان "يالا نغني" في الثامنة والنصف مساء الأحد 22 سبتمبر على المسرح المكشوف.

ويضم الحفل مختارات من أشهر أعمال الطرب لعمالقة الزمن الجميل، منها "تخونوه، بحلم بيك، أحلف بسماها وترابها، أهواك، جانا الهوا، الناجح يرفع إيده لـ عبدالحليم حافظ، أنساك، أنت عمري، ألف ليلة وليلة، هو صحيح الهوا غلاب لـ أم كلثوم، يا مسافر وحدك لـ محمد عبدالوهاب، الليلة الكبيرة، ليلة إمبارح لـ سيد مكاوي"، مع مقتطفات أخرى من أعمال "الصهبجية، طلعت يا محلى نورها، الحلوة دي، الرضا والنور، لأجل النبي، تاكسي الغرام، منديل الحلو، حبيبي وعينيا، اللي تعبنا سنين في هواه، محسوبكم انداس، بلادي، بالأحضان، يا أغلى اسم في الوجود، أسماء الله الحسنى".

جدير بالذكر أن فرقة التخت العربي اهتمت منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية، وتضم نخبة من أمهر العازفين والمطربين، احتلت الفرقة مكانة متميزة في الساحة الفنية بعد تقديمها العديد من الحفلات الناجحة في مختلف دول العالم العربية والأجنبية، إلى جانب مشاركتها في مهرجانات دولية متخصصة.