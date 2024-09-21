فن ومشاهير

معرض لوحات في مكتبة مصر الجديدة والمستقبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، عدد من الفعاليات تهدف إلى تعزيز ثقافة السلام مواكبة ليوم العالمي للسلام الذى يصادف ٢١ من سبتمبر من كل عام.

أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة، عن افتتاح معرض بعنوان " ثقافة السلام " فى الساعة الثانية عشر صباح اليوم، السبت في مكتبة مصر الجديدة إحدى المنصات الثقافية بالجمعية.

7fd8e20cda.jpg

ويشارك 15 فنانًا من الفئات العمرية المختلفة من رواد المكتبة، يعرضون 30 لوحة فنية نتاج ورش الرسم التي تشهدها المكتبة على مدار العام تحت إشراف الفنان التشكيلي أحمد بيرو، مشيرًا إلى أن اللوحات متنوعة كاللوحات التجريدية والتعبيرية المنفذة بألوان الأكريليك والألوان الزيتية، بالإضافة إلى لوحات الكولاج وغيرها من اللوحات المنفذة بواسطة مواد مختلفة.

9ef682e58a.jpg
92c8df0d25.jpg

كما تنظم مكتبة المستقبل، احدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية، فى الساعة السادسة من مساء الخميس القادم الموافق ٢٦ سبتمبر الجارى ندوة بعنوان ( السلام الداخلي والخارجي وعلاقته بالصحة النفسية للأفراد والشعوب)، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام ايضا تحاضر فيها الدكتورة إسراء إبراهيم، دكتوراه فى علم النفس الارشادى ومستشار نفسى وتربوى.
تتناول الندوة معنى السلام، ما اهمية السلام بالنسبة للافراد والمجتمعات، علاقة السلام بالصحة النفسية، خطوات عملية تساعد الفرد على تحقيق السلام النفسي.

f9cad53f1d.jpg
726f01df26.jpg
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا