جوري بكر: نفسي المخرجين يشوفوني ممثلة وليست كـ سيدة جميلة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الفنانة جوري بكر ، أن شخصية سوسن المحامية الشريرة التي تقدمها في مسلسل "برغم القانون"، موجودة في حياتها الشخصية وقابلتها في بداية مشوارها الفني، وكانت ترفض مساعدتها دون وجود أي خلاف حدث بينهم.



وتابعت جوري بكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "شخصية سوسن قابلتها في حياتي أول ما بدأت في الوسط الفني لما كنت بتعرف على ناس علشان أمثل وكنت بقابل ناس مش بتحبني وكارهيني ناس أنانيه، وكنت دايماً بسأل نفسي هي الشخصية دي بتكرهني ليه، بتأذيني ليه في شغلي والشخصية دي شوفتها كانت إزاي بتتعامل معايا، وشوفت قد إيه هي سوده وغلاوية ووحشة لمجرد أنها شايفة اني أنا أحسن منها والناس مبقتش زي الأول وبقت أنانيه وبتوع مصلحتهم وكل يوم بنقابلهم في حياتنا وشخصية سوسن موجودة في كل مكان".



وأشارت جوري بكر، إلى أنها تتمنى أن يراها المخرجين كممثلة وليست كـ سيدة جميلة الملامح والجسد، لأن في البداية ما يعرض عليها كان عبارة عن أدوار تتطلب فتاة ممشوقة القوام أو جميلة الملامح، ولكنها لا تحب أن يحصرها المخرجين في تلك الأدوار.



وتحدثت جوري بكر عن الفنانات التي تحب أعمالهم، قائلة غادة عبد الرازق، يسرا، نيللي كريم، هند صبري، ومني زكي مفيش دور عملته إلا ما أثرت فينا كلنا وبحس أنها مش بتمثل بل بالعكس هي بتناقش قضايا مهمة.

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



