“وجع هالبلد وجعنا”.. معتصم النهار برسالة صارخة بعد الاعتداء على لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الممثل السوري معتصم النهار على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة عبّر فيها عن حزنه العميق بسبب الأوضاع المؤلمة التي يعيشها لبنان، بعد الأحداث الدامية التي أودت بحياة العديد من الأبرياء.

واستهجن معتصم النهار العدوان الوحشي على لبنان وعلّق قائلاً: “إجرام وحشي ما عاد ينوصف بأي كلام يا رب تحفظ لبنان وأهله من كل شر ومكروه”.

وكان معتصم النهار من أوّل النجوم العرب الذين عبّروا عن مساندتهم للشعب اللبناني بعد الاعتداء الغاشم على بيروت، حيث قال عبر حسابه في موقع “إكس”: “لبنان وجع هالبلد هو وجعنا كلنا وكل جرح بيصيب أهله بيصيبنا.. الله يرحم اللي راحوا ويشفي كل المصابين.”

ومن المعروف عن معتصم النهار تعلّقه الكبير بلبنان وعلاقته المميزة مع الجمهور اللبناني الذي لطالما احتفى بأعماله ونجاحاته على الساحة الفنية.